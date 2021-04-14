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疫苗接種帶動　Uber 定單創歷史新高

數碼轉型 08:37 2021/04/14

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這邊廂香港政府要為推動市民接種新冠肺炎疫苗而大傷腦筋，在地球另一邊的美國卻已享受到相關經濟復蘇的好處。因為疫情「封城」，而在 2020 年大受打擊的共乘企業優步（Uber）看來已經走過最差的情況。

疫情下受惠・Amazon投資　Deliveroo成立8年身價暴漲之謎見下頁

根據 Uber 向美國證券交易委員會提交的文件透露，在 3 月系統內的總定單量（Gross Booking）創下該公司創辦 12 年以來的歷史新高，其中共乘的「流動」（Mobility）部門年度數字已達 300 億 ，按月增長達 9%。

其中，同期 Uber 外賣送貨成績亦創新高，年度總定單量達 520 億美元，按年增長為 1.5 倍。今年以來 Uber 的股價升幅接近 20%，屬「跑贏大市」，該公司會在 5 月 5 日正式公布 2021 財政年度報告。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

開外賣店・專攻市區舖　壽司郎生意額逆市增長有妙法見下頁

截至美國時間 4 月 12 日的數字，當地已有 1.2 億人、即約 36% 人口最少接種了 1 劑新冠肺炎疫苗，另外更有 6,720 多萬人，約 20% 人口已完成兩劑的疫苗注射。

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 陳裕邦

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