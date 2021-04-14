疫苗接種帶動　Uber 定單創歷史新高

這邊廂香港政府要為推動市民接種新冠肺炎疫苗而大傷腦筋，在地球另一邊的美國卻已享受到相關經濟復蘇的好處。因為疫情「封城」，而在 2020 年大受打擊的共乘企業優步（Uber）看來已經走過最差的情況。

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根據 Uber 向美國證券交易委員會提交的文件透露，在 3 月系統內的總定單量（Gross Booking）創下該公司創辦 12 年以來的歷史新高，其中共乘的「流動」（Mobility）部門年度數字已達 300 億 ，按月增長達 9%。

其中，同期 Uber 外賣送貨成績亦創新高，年度總定單量達 520 億美元，按年增長為 1.5 倍。今年以來 Uber 的股價升幅接近 20%，屬「跑贏大市」，該公司會在 5 月 5 日正式公布 2021 財政年度報告。

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截至美國時間 4 月 12 日的數字，當地已有 1.2 億人、即約 36% 人口最少接種了 1 劑新冠肺炎疫苗，另外更有 6,720 多萬人，約 20% 人口已完成兩劑的疫苗注射。

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