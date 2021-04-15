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【疫市直擊】堅持外賣只限門市自取拒用網上平台　潮州滷水店：街坊生意只想薄利多銷

商管策略 09:25 2021/04/15

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廣東潮州滷水非常聞名深受港人喜愛，香港各式各樣潮州食店成行成市，加上新冠肺炎疫情持續，小店力掙扎求存。灣仔一間專做外賣的滷水製品店，拒用外賣平台，堅持門市外賣服務，靠減價、薄利多銷對抗疫情。

【疫境自強】領隊變身網店老闆 海味代購借市集增曝光率轉型成功​​​​​​見下頁】​

位於灣仔石水渠街「潮洲滷」是家族生意，陳揚的爺爺在潮汕製作滷味，他自幼到店舖幫輕爸爸，長大投身社會順利成章接手經營店舖。

「潮洲滷」設兩間分店，原舖屹立葵芳達 30 年設堂食座位。「潮洲滷」第三代承傳人陳揚（Kobe）表示：「原本葵芳店舖面積細小只設外賣店，後來機緣巧合鄰舖遷出，爸爸順應頂手擴充堂食服務；至於開業 5 年灣仔店，地方空間細小，故只設外賣服務。」

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

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茶飲・小食店聯乘互相扶持 民生區開店疫下商機更大​​​​​​見下頁】​

香港潮州食店眾多競爭大。陳揚稱：「每間食店特色和賣點不同，滷水汁由爺爺獨創秘方，靠灣仔附近街坊和上班族慢慢樹立口碑，由於只做外賣，故新冠肺炎疫情整體業務下約跌 2 至 3 成；相反葵芳分店堂食生意跌近 5 成，始終兩間舖生意額相差大，難以幫補。」

【疫境自強】旅行社轉型困難代購競爭又大 擺市集賣特色手信撐住​​​​​​【​見下頁

灣仔店店於內街只做街坊生意。陳揚又說，食物標榜「平民價」，新冠肺炎疫情期間人流減少生意受影響，以薄利多銷策略，舉例說，客戶購買半隻滷水鵝，附送豆腐或滷水蛋等配菜，希望吸納回頭客。

新冠肺炎疫情嚴峻時各方外賣平台需求急升，外賣店卻不選用外賣平台。陳揚認為，難以確保速遞員在運送過程間食物質素，加上外賣平台行政費用高昂，故只提供門市外賣自取服務，相信疫情過去後生意接踵而來。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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撰文 : 鍾采餘

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