【便利店之戰】大阪 7-Eleven 特許經營店旁開新店對抗　打壓加盟者還是保障居民利益？

日本 8 間 24 小時營業 7-Eleven 便利店疑因請不到人，去年取消通宵營業，經營模式起轉變，反映便利店經營困難。最近日本大阪市一間 7-Eleven 特許經營便利店主自願縮短營業時間，總公司以其違反經營條款取消特許經營合約後，特許經營便利店拒交回店舖，總公司則在旁開 7-Eleven 直營店「頂爛市」。

日本放送協會 （NHK）報道， 大阪市 kamikosaka 商店與 7-Eleven 簽定 24 小時特許經營協議，去年 2 月由於人手短缺，商店經營者松本先生擅自縮短營業時間，被 7-Eleven 總部取消經營權，隨後向地方法院上訴，雙方對簿公堂。松本先生怕交出商店，給人感覺對方勝訴，故在停車場內臨時 7-Eleven 商店，之後總公司則在旁開 7-Eleven 直營店「頂爛市」。。

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「無人（店員）經濟」當道，加速智能物流科技，但無人商店及「宅配服務」失去商家跟消費者近距離接觸的優勢。日本 LAWSON 便利店去年為減少人手成本，實行每晚深夜零時零分至凌晨 5 時不設店員當值，客人需自助結帳。

日本 7-Eleven 、LAWSON 及 FamilyMart（全家）三大便利店集團競爭激烈，其中 7-Eleven 、LAWSON 靠增設物流配送服務「壓倒」對手。

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《工商時報》報道，日本 7-Eleven 實體店增設「宅配服務」，去年 7 月起東京都內 40 間分店實行；直至去年 12 月縮短送貨速度，最快 30 分鐘內送達，7-Eleven 網店出售多達 2,800 種貨品，佔實體店 9 成以上，並在全日本 300 間分店提供「宅配服務」，預計今年 6 月起拓展 1,000 間。

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另一勁敵 LAWSON 則夥拍 Uber Eats 提供外賣服務，因附加運費能提高產品售價獲利兼增加銷售額。

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