採用德國高級熔噴布! Mask Library 成人/中童/小童口罩售 $70 盒

香港口罩廠 Mask Library 正特價發售多款口罩。



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今次廠方進行特價的，是一系列 Level 2 口罩。口罩採用德國進口溶噴布物料、高品質過濾，口罩亦提供 ASTM F2100-11 Level 2、3E>98% 過濾。口罩一盒原價 $130，現售 $70。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。