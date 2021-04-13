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【管理Tips】結婚4次離婚3次請32日紅假？人事顧問：貪便宜影響個人CV又何必

商管策略 14:14 2021/04/13

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香港勞工法例沒有「紅白假」（婚假和喪假），有此假可申請純粹是公司的恩恤或福利，故不宜濫用。最近網上傳出台灣銀行職員濫用婚假自製「長假福利」，37 日內先後跟太太先後結婚 4 次離婚 3 次，期間向銀行請 32 日婚假（連休假）！由於只批第一次婚假申請，該職員便向當地勞動局申訴，卻被勞動局判處銀行罰款 2 萬元新台幣（港幣約 5,500 元）。

【管理Tips】對答如流未必好？避免見工面試 4 大蠢回應見下頁

毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，這案例十分特殊，且員工以欺騙、濫用員工福利等惡意行為，影響公司對員工個人形象及工作誠信。她解釋，小數大型企業的褔利包含 1 至 3 天「紅、白事假」，以優厚員工福利吸納人才。事實上，香港勞工法例不涵蓋「婚假」，認為「婚假」是高於勞工法例安排。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

【管理Tips】秒懂同事上司心理 破解網上會議肢體語言暗示​​​​​​見下頁】​

其實，公司合約應詳細列明相關條款。周綺萍又稱：「若企業方在公司合約條款僅列明『員工可享 X 日婚假』交待，很可能會導致台灣類似案件重現，因員工一方能以結婚為由任意請假。」

她建議公司合約條款應清楚列明『員工可享 X 日婚假，惟需先經公司審批』及『公司有最終定權』。這樣列明可保障公司一方。」對於沒有提供婚假員工褔利公司，員工應申請年假以替代「婚假」。

上班黑面比笑臉迎人好？研究：工作犯錯率較低升職更易見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Pexels、keitamiyoshi

撰文 : 鍾采餘

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員工福利 行政管理 離婚 結婚 婚假 勞工法例 周綺萍

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