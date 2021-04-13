【管理Tips】結婚4次離婚3次請32日紅假？人事顧問：貪便宜影響個人CV又何必

香港勞工法例沒有「紅白假」（婚假和喪假），有此假可申請純粹是公司的恩恤或福利，故不宜濫用。最近網上傳出台灣銀行職員濫用婚假自製「長假福利」，37 日內先後跟太太先後結婚 4 次離婚 3 次，期間向銀行請 32 日婚假（連休假）！由於只批第一次婚假申請，該職員便向當地勞動局申訴，卻被勞動局判處銀行罰款 2 萬元新台幣（港幣約 5,500 元）。

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毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，這案例十分特殊，且員工以欺騙、濫用員工福利等惡意行為，影響公司對員工個人形象及工作誠信。她解釋，小數大型企業的褔利包含 1 至 3 天「紅、白事假」，以優厚員工福利吸納人才。事實上，香港勞工法例不涵蓋「婚假」，認為「婚假」是高於勞工法例安排。

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其實，公司合約應詳細列明相關條款。周綺萍又稱：「若企業方在公司合約條款僅列明『員工可享 X 日婚假』交待，很可能會導致台灣類似案件重現，因員工一方能以結婚為由任意請假。」

她建議公司合約條款應清楚列明『員工可享 X 日婚假，惟需先經公司審批』及『公司有最終定權』。這樣列明可保障公司一方。」對於沒有提供婚假員工褔利公司，員工應申請年假以替代「婚假」。

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