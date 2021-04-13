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​​​​​​【商舖經營市道】​多謝美食市集・商場促銷　戴德梁行：零售銷貨額增3成舖租止跌回升

業界頭條 16:01 2021/04/13

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新冠肺炎疫情逐漸緩和之際，零售業可有望重見生機。戴德梁行公布 2021 年第一季寫字樓及商舖租賃市場數據，其中 2 月零售銷售額增長 30%， 舖租有回升跡象。

今年農曆新年節慶帶動市民消費力，報告顯示珠寶鐘錶及時尚與配飾類零售業明顯受惠，零售銷售分別是 114.1% 及 89.4 %；另外，化妝品和藥劑類，以及食物、酒精煙草類零售業，自去年第 4 季分別按年跌 23.1 %及 5.6%，今年第一季零售銷售按年回升 9.8% 和 8.1%，整體期內零售銷售按年增長 30%，主因是節慶和增加海外買家的購買服務，2 月份零售銷售額有溫和回升。

離場無法維生繼續又無錢裝修 香港仔街市翻新檔主斥「打爛小店飯碗」​​​​​​見下頁】​

不過按全年計，商舖租金仍是下調。新冠肺炎疫情下吉舖隨處可見，部分業主經歷長時間的空置期，亦開始接受短期租約，令主要核心地區租金持續下調。銅鑼灣及中環零售舖租金 2021 年第一季分別下跌 35 %及 30.5 %，平均呎租 840 元及 371 元；尖沙咀、旺角、元朗及屯門等區域，按年錄得雙位數的跌幅。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

人流跌大半業主肯減租撐住 香港仔街市檔主：只能坐等疫情過​​​​​​見下頁】​

戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威表示，過去 6 個美食市集勢力興起，加上大型購物中心業主和零售商的促銷策略，令商鋪市道氣氛改善，預計零售舖租金將繼續將保持平穩，餐飲業舖租有帶頭回升之勢。

疫情反覆市道先復活？市集頻招租攤位租金回到疫情前見下頁

至於寫字樓租賃市場，2021年第一季單季淨吸納量是有記錄以來新高，達負 900,000 平方呎。新冠肺炎疫情持續寫字樓需求減弱，中區寫字樓租金跌幅最多，按年跌 21.4% ，相反港島南區跌幅最小，整體租金按年下跌 10.3%。

報告提及，採購業、銀行與金融及專業服務，及地產等為主要棄租寫字樓空間行業在　2021 年第一季度，724,000 平方呎寫字樓總面積遭棄租，其他個案分別為 VF Regional、星展銀行及 IPG 盟博（IPG Mediabrands）。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 鍾采餘

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