  • 25°C
香港時間 : 2021413日 (週二) 22:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SME學堂】加盟模式大賺卻捨棄？麥當勞之父靠「隧道效應」東山再起

商管策略 19:24 2021/04/13

分享：

連鎖快餐店麥當勞創立了獨有的經營模式，令公司初期收入大增，但「麥當勞之父」Ray Kroc 時在形勢大好下捨棄眼前利益，將大部分利潤送給別人，但他最後利用「隧道效應」（Tunnel Effect）再收購麥當勞。

毋須賣廣告照大排長龍？「250定律」成海底撈撈底秘技見下頁

「隧道效應」是指，人在壓力和困難的情況下，通常只能看見立即、短淺的事物上，難有中長線策略思考。面對燃眉之急，我們的認知資源一旦被某件事情佔據，便會產生所謂的「隧道視野」，讓人在決策時無法想得全面，最後做出不利自己的決策。

麥當勞起初由麥當勞兄弟創立，但以加盟的形式將麥當勞擴展至全球，卻是 Ray Kroc 。麥當勞兄弟 1948 年開設了第一間麥當勞餐廳，提供的餐點快速、便宜，這套流程幾乎人人都能學起來。Kroc 認為，如果能將這套系統發展到世界各地，將是相當可觀的生意。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

見證時代霸主變時代的眼淚 百視達紀錄片Netflix意外爆紅見下頁

Ray Kroc 為此說服麥當勞兄弟 ，希望將他們製造漢堡的方法及流程，建立成一套特許加盟模式，但對方並不感興趣，因為他們當時憑著一間店舖，1 年就能穩賺 25 萬美元。即使被拒絕，他仍未死心，最後甚至提出「不平等合約」，將大部分利潤都給了麥氏兄弟，終讓該對兄弟答應，讓他能出售連鎖加盟權。

Kroc 最終把標準化做到極致。麥當勞已由 1 間舖，發展成有 200 多間加盟店的企業；他更四處借貸，以 270 萬美元將 McDonald's 的商標由麥氏兄弟手上買了過來，獨自營運。直到 1968 年麥當勞有 1,000 間分店。經過 40 多年的發展，麥當勞在全球已有 7 萬多間店鋪，曾出現每 4 小時就開 1 間新店的速度。

換個顏色令Google 賺多 10億！大品牌如何靠「玩色」賺更多？見下頁

Ray Kroc 把麥當勞變成快餐業傳奇，並不是靠他的創意，而是靠長遠方向思考。就如同「隧道效應」，明智的人總會懂得放棄蠅頭小利，獲得更大的利益。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Eat This, Not That、Entrepreneur、ANA

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【SME學堂】開外賣店・專攻市區舖　壽司郎生意額逆市增長有妙法
2021/04/07
【SME學堂】開外賣店・專攻市區舖　壽司郎生意額逆市增長有妙法
【SME學堂】心水產品到手反而不滿足？善用「狄德羅效應」顧客愈買愈多
2021/04/09
【SME學堂】心水產品到手反而不滿足？善用「狄德羅效應」顧客愈買愈多
市場拓展 商業營銷 快餐店 麥當勞

下一篇文章

【管理Tips】結婚4次離婚3次請32日紅假？人事顧問：貪便宜影響個人CV又何必
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣