【SME學堂】加盟模式大賺卻捨棄？麥當勞之父靠「隧道效應」東山再起

連鎖快餐店麥當勞創立了獨有的經營模式，令公司初期收入大增，但「麥當勞之父」Ray Kroc 時在形勢大好下捨棄眼前利益，將大部分利潤送給別人，但他最後利用「隧道效應」（Tunnel Effect）再收購麥當勞。

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「隧道效應」是指，人在壓力和困難的情況下，通常只能看見立即、短淺的事物上，難有中長線策略思考。面對燃眉之急，我們的認知資源一旦被某件事情佔據，便會產生所謂的「隧道視野」，讓人在決策時無法想得全面，最後做出不利自己的決策。

麥當勞起初由麥當勞兄弟創立，但以加盟的形式將麥當勞擴展至全球，卻是 Ray Kroc 。麥當勞兄弟 1948 年開設了第一間麥當勞餐廳，提供的餐點快速、便宜，這套流程幾乎人人都能學起來。Kroc 認為，如果能將這套系統發展到世界各地，將是相當可觀的生意。

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Ray Kroc 為此說服麥當勞兄弟 ，希望將他們製造漢堡的方法及流程，建立成一套特許加盟模式，但對方並不感興趣，因為他們當時憑著一間店舖，1 年就能穩賺 25 萬美元。即使被拒絕，他仍未死心，最後甚至提出「不平等合約」，將大部分利潤都給了麥氏兄弟，終讓該對兄弟答應，讓他能出售連鎖加盟權。

Kroc 最終把標準化做到極致。麥當勞已由 1 間舖，發展成有 200 多間加盟店的企業；他更四處借貸，以 270 萬美元將 McDonald's 的商標由麥氏兄弟手上買了過來，獨自營運。直到 1968 年麥當勞有 1,000 間分店。經過 40 多年的發展，麥當勞在全球已有 7 萬多間店鋪，曾出現每 4 小時就開 1 間新店的速度。

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Ray Kroc 把麥當勞變成快餐業傳奇，並不是靠他的創意，而是靠長遠方向思考。就如同「隧道效應」，明智的人總會懂得放棄蠅頭小利，獲得更大的利益。

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