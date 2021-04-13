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【真正日本国製】守護本土品牌？日本禁水果種子輸出海外

業界頭條 14:55 2021/04/13

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日本水果質素高深受香港人歡迎，每次遊日都會購買水果作手信。但近年中國和韓國等地，在日本採購種子和樹苗到當地種植再出售的情況嚴重，日本政府終於立法，禁止將帶種子和樹苗帶到海外，以維護本地水果製造業。

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要成功培植水果，背後投資不少資金和技術，但中國和韓國偷取日本水果技術多年，而且在當地出售。此舉嚴重打擊日本農民收入之餘，也影響日本水果品牌的形象

。為了防止苗種流到海外，日本農林水產省在 4 月 1 日起已實施《種苗法》，登錄 1,975 個品種，包括港人熟悉的香印提子、紅遙蕃薯、甜王士多啤梨等，任何人未經許可不得將苗種帶到海外。當局表示，此舉是為了守護日本品牌，同時加強日本水果輸出。

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日本研發和培植的麝香提子和士多啤梨的種子遭不法之徒偷運至中國、韓國等國家的事件時有發生，這些水果在中國、韓國等地被大量種植後出口至東南亞等地售賣，影響日本農民開拓當地的市場。日本政府積極推動農產品出口，目標 2023 年之前的出口達 5 萬億日圓。

致敬還是「剽竊」？KFC口號招牌融入同行有錢齊齊搵見下頁

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Photo：近江町市場

撰文 : 廖淑瑩

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