【6 大款式】香港製造 HKMB 奇趣貓貓口罩 獨立裝售 $68 盒

香港口罩廠 HKMB 新推出奇趣貓貓口罩。



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HKMB 新推出的奇趣貓貓口罩有 6 個款式，包括:1.貓貓集會、2.貓貓特務、3.貓樣多多、4.貓眼碌碌、5.健美貓女和 6.表情多多。口罩有成人和中童尺寸，支援 3E>99% 防護，香港製造，一盒 30 個獨立裝原價 $98，現特價售 $68。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。