【附優惠詳情】2 折發售! Raze 4 層光觸媒抗菌口罩 特價售 $10 盒

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Raze 為感謝用戶的熱烈支持，再推出口罩優惠。
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由即日起到 4 月 14 日用戶到 Raze 中環期間限定體驗店，即可以優惠價 $10/盒換購 10 片 4 層白色光觸媒口罩（原價 $88)。
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優惠詳情
每日限定一共100個換購額，搶購時段如下：
早上時段：下午12時 (50個換購額)
下午時段：下午5時 (50個換購額)
優惠名額有限，送完即止。每人限買2盒4層光觸媒抗菌口罩（白色）。必須追蹤 Raze 社交媒體平台
中環限時體驗店地址：中環閣麟街36號
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟