Wilson Tech 新推 Galaxy 口罩 夢幻設計 一套兩款

香港口罩廠 Wilson Tech 新推出 Galaxy 口罩，有兩款選擇，分別為夢幻藍金和星空紫藍，現正在門市發售。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

Wilson Tech產品規格：



每個獨立包裝

成人(175mm x 95 mm)

中童(145mm x 95mm)

ASTM F2100 LV3

香港設計 香港製造



【其他內容】 Comfy Wear HK 限時特價! 尋找香港系列口罩售 $29/2盒

▼ 點擊圖片放大



【其他內容】 【平過中國製】3E>99%! 香港製造 Classic Army Lv2 中童口罩 特價售 $28/50個



【其他內容】 韓國製造 3D EG Guard 立體 4 層 KF94 口罩 追加 Level 3 防護 破底價售 $90/50個



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。