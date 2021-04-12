【疫苗氣泡】 全體員工打疫苗才可營業？　舊區食店：員工平均50歲以上打完針隨時暈

政府公布食肆最新防疫措施，每枱人數和營業時間將分 3 階段放寬，但先決條件之一是全部員工必須打新冠肺炎疫苗，食客亦要全部掃《安心出行》，不能再「寫紙仔」。有食店直指相關措施捉錯用神，將尊重員工意願，「保持現狀」亦無所謂。

打疫苗可放寬12人一枱 但必須掃「安心出行」或會影響中小食肆經營 【見下頁】

咖啡店老闆 Alex (化名)說：「其實早就猜到政府最後肯定會迫所有人用《安心出行》。至於要不要讓員工打疫苗，最重要都是看員工意願，我們就一定不會逼員工。反正我們做咖啡，4 人一枱放不放寬到 6 人都無所謂，延長堂食時間對我們影響亦很小。」

公和荳品廠董事蘇意霞則謂，政府新措施「太理想」，未來所有員工打了疫苗，肯定都無法做到全部人用《安心出行》。她解釋：「我們客人以老人家為主，手機都很舊款，無法安裝《安心出行》，即使安裝亦未必識用。政府新措施是捉錯用神。」

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▲ 很多食店負責人甚至員工年齡都是 50 歲以上，打疫苗或有風險。

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蘇意霞本身打了兩針復必泰疫苗，但坦言副作用過了 3 天才減退；其食店員工年紀大部分都 50 歲以上，打疫苗之後情況可能更差。再加上現時疫苗仍備受爭議，老闆必須尊重員工決定。

她說：「我們都是 4 至 6 人一枱左右，本身就沒必要 12 人一枱。可能酒樓會需要吧，但全間酒樓的接待到清潔員工都打了疫苗，哪有這麼容易？」

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