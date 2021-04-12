隨著新冠肺炎疫情緩和，政府將原定周三（4 月 14 日）屆滿的社交距離措施延長至 4 月 28 日。特首林鄭月娥下午公布以「疫苗氣泡」為基礎，將視乎食肆員工接種疫苗情況，逐步分階段放寬每枱限聚人數。有食肆認為，現時政府將全民接種疫苗責任推給食肆身上。

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老虎岩（第 6 座）潮式粉麵咖啡東主郭華光（Kenneth）表示：「食肆東主身份，持開放態度希望及鼓勵員工接種疫苗，放寬可容納人數，但要所有員工接種疫苗非容易，又不能強制員工接種，現時將全民接種疫苗責任推給食肆負責。」

接種疫苗克服心理上問題，員工角度，本著打工心態認為無必要務風險，或是生理上自我評估健康風險，故要所有員工接種疫苗是個問題。

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對於新措施，郭華光建議政府可採取「流動接種疫苗團隊」，直接到每間食肆幫員工接種更為方便，無需要到指定社區中心接種疫苗。

至於顧客必須使用《安心出行》，不再接受「寫紙仔」填資料記錄。郭華光又指，食客因此定義該食肆餐廳為特定立場，造成隱憂。

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