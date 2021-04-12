【消費券】多客用PayMe 消費券反無份做？市集檔主：希望加優惠補貼轉用

政府昨日（4 月 11 日）公布，4 個儲值支付工具牌照服務成為電子消費券營辦商，其中不少港人使用的滙豐的《PayMe》未能入圍。對於兩位市集檔主來說，PayMe 最多顧客使用，認為 4 間支付工具營辦商可以推出優惠予小店。

PayMe 未能成營辦商惹熱議 展銷主辦商：大部分商戶用八達通或現金收費【見下頁】

在市集開設攤檔近半年的 J.W x Mi style 負責人指，較多顧客會在市集上使用 PayMe ，一來比較方便，二來基於衛生問題，大部分人不想接觸實體貨幣。至於政府公布的 4 個電子消費券營辦商（支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞，以及 WeChat Pay HK），他們自己本身未有使用，亦未知有顧客使用，又指如果要選擇，他們仍然會選用 PayMe 作為支付方式。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁】

開市集攤檔撐同行 旅行社轉網銷助導遊領隊抗疫【見下頁】

至於近期才在市集售賣香水的 Lala Store 負責人表示， PayMe 是最受歡迎的支付方式。但他認為，如 4 個電子消費券營辦商可以提供優惠及簡化申請程序，如持有商業登記證（BR）即可使用，相信對市集檔主來說是好事。

專人24 小時服侍 包食住抵玩!? 本地酒店推坐月住宿 Plan 拓母嬰市場【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：政府青少年網站、PayMe from HSBC