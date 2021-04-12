【疫苗氣泡】打疫苗可放寬12人一枱　但必須掃「安心出行」或會影響中小食肆經營

本港新冠肺炎疫情漸趨緩和，特首林鄭月娥今日（4 月 12 日）公布最新防疫措施。當局將採取「疫苗氣泡」的新措施放寬社交距離，會視乎食肆接種疫苗情況，分 3 階段放寬每枱人數和營業時間，並規定顧客必須掃描《安心出行》才可入內光顧，不再接受「寫紙仔」，食肆等中小企經營或會受影響。

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林鄭月娥表示，將採用疫苗氣泡作為基楚，社交距離措施將考慮疫苗接種，定義為接種兩劑之後等 14 天。至於食肆放寬每枱人數和營業時間則分為 3 個階段：

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第一階段：所有員工已接種第一劑疫苗，且所有顧客必須採用安心出行，不再接受「寫紙仔」;可將每枱由 4 人增至 6 人，營業時間由晚上 10 時延長至 12 時，其他限制包括不可以超過 50% 入座人數，宴會 20 人則繼續維持。

第二階段：所有員工完成已接種，以及所有顧客已經接種第一劑疫苗，並採用安心出行; 食肆可劃出一個區，放寬每枱人數上限至 8 人，上限增至 100 人，堂食可延長至凌晨 2 時。

第三階段：所有員工及顧客已完成接種; 每枱人數上限可放寬至 12 人一枱。

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至於停業多時的酒吧何時復業，林鄭月娥指，將採用有否接種疫苗作基礎，在第一階段所有員工和顧客已接種第一劑疫苗，並採用安心出行，便會容許酒吧，有限度重新開放。第二階段為 8 個星期後，當所有員工和顧客完成接種疫苗，將為酒吧等提供一期防疫抗疫基金資助，涉及 4 億元。

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