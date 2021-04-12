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【消費券懶人包】＄5,000 消費券分 4 家支付營辦商推行 一文看清申請時間重點 商戶需注意支援相關支付系統

數碼轉型 16:30 2021/04/12

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今年財政預算案中提到，向每名合資格的 18 歲或以上永久居民及新來港人士，分期派發 $5,000 的電子消費券，財政司司長陳茂波便發表個人網誌，提到「電子消費券計劃」的部分內容，一於看看是次派發 $5,000 電子消費券的重點！ 
           
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Q：什麼人士可以申請「電子消費券計劃」？
A：每名合資格的 18 歲或以上香港永久性居民及新來港人士可申請是次計劃。

Q：什麼時候可以開始申請？
A：「電子消費券計劃」預計在今年暑假接受登記。

Q：電子消費券將適用於哪些電子支付平台？
A：陳茂波表示，在金管局的協助下，甄選了 4 家儲值支付工具營辦商協助推行這計劃，分別包括：AlipayHK、八達通(Octopus)、Tap & Go 拍住賞，以及 WeChat Pay Hong Kong。

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Q：甄選了 4 家儲值支付工具營辦商的主要準則是什麼？
A：上述 4 家儲值支付工具營辦商現時已經分別涵蓋 3 萬至 10 萬家本地零售、飲食及服務業商戶，所以甄選的主要準則包括有關營辦商是否具備相關經驗、相關支付工具的普及度、它們覆蓋的商戶業務性質及範圍等。同時，政府認為上述的 4 家營辦商已經可以覆蓋市民日常消費中習慣使用的支付工具。

Q：如何登記「電子消費券計劃」？
A：政府將會設立一個中央登記系統，讓市民以電子方式進行登記。市民如曾登記去年的「現金發放計劃」，部份基本的個人資料將自動載入到申請表格頁面供核實，減省市民輸入資料的時間。為了防止冒認或盜用身份登記，中央登記系統不接納重複申請。

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Q：可否選擇多款儲值支付工具收取消費券？
A：不可，市民需選定最適切自己消費模式的一款以收取及使用消費券。以八達通為例，市民登記時可沿用手頭上的八達通卡。同時，每一張八達通卡或個人電子錢包，都只能與單一登記掛勾，不能重複使用。

至於有關消費券的其他執行細節，包括發放的期數、每期發放的金額及使用期限等，政府正詳細考慮過去一段時間市民提出的各種不同意見，會盡快敲定當中細節。其大原則為可讓市民在一段時間內能便捷靈活地使用電子消費券，用於支付本地零售、餐飲及服務商戶的消費，以刺激經濟。

至於商戶若沒有相關支付系統的話，就先需要申請上述 4 個系統，才可以吸引獲電子消費券的市民前往消費。

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撰文 : 徐慧兒

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