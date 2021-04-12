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【加速轉型】購物體驗一 Take 過！Walmart 開幽靈廚房攻5,500億市場

商管策略 15:10 2021/04/12

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近年餐飲業掀起一陣「雲端廚房」、「幽靈廚房」熱潮，食肆只需租用廚房煮食，毋須僅提供堂食設施聘請侍應笸外賣員便可做生意，大大減低成本；預計其市場規模在 2027 年可達到 714 億美元（約港幣 5,550 億元）。零售商沃爾瑪（Walmart）看準雲端廚房的潛力，早前跟雲端廚房品牌合作，在超級市場內開設雲端廚房，提高顧客「一站式」購物體驗。

開外賣店・專攻市區舖 壽司郎生意額逆市增長有妙法見下頁

Walmart 今年 3 月宣布跟雲端廚房品牌 Ghost Kitchen Brands 合作，將 Ghost Kitchen Brands 的合作品牌 Saladworks 旗下共 90 個廚房遷至美國和加拿大的沃爾瑪超市。除了少數廚房堂食，其他廚房亦只提供非接觸式取貨和送餐服務。

Ghost Kitchen Brands 經營其他餐飲、食品品牌的雲端業務為主。在現時租金高企的情況下，透過只設置廚房或倉庫，再透過速遞員將商品送至顧客手中的營運方式，可以將餐廳的空間需求降至最低，為合作品牌帶來更多收益。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

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Walmart 這次選擇與雲端廚房品牌合作，而非自己切入市場，是藉著 Ghost Kitchen Brands 已承接多個品牌的雲端服務，將這些知名品牌帶入公司，比起自行開設雲端廚房，直接串連多個品牌帶來的吸引力會更大。

Walmart 表示，希望透過合作可實現近年顧客喜愛的「一站式購物」。顧客能在超市或網上訂購餐點，再以非接觸式取貨或外賣領取餐點和商品，在所有餐點在同一個廚房準備的情況下，客戶可以自由配搭多個品牌的產品，選擇一次取貨或外賣。

致敬還是「剽竊」？KFC口號招牌融入同行有錢齊齊搵見下頁

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Photo：Walmart@Flickr、nrn、Retail Insider、Reddit

撰文 : 廖淑瑩

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