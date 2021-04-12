【動漫有價】《進撃の巨人》大結局「添食」 加推電影・開實體店延續商機

連載 12 年、早前迎來最終回的漫畫《進擊的巨人》引發大量搶購潮，甚至造成出版社網站一度癱瘓。隨著漫畫結載完結，出版社計劃電影、實體店，甚至是聖地巡禮等，延續「巨人」商機。

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《進擊的巨人》單行本（包括電子書）在全球發行超過 1 億冊，出版至全球 21 個國家，而電子書更在 180 個國家有售，最終卷單行本將於 6 月 9 日發行。為應付最終回的搶購潮，講談社特別將本期別冊《少年Magazine》的印刷數量增加至以往的兩倍，早前在日本各地的便利店、書店出現搶購潮，但出版社目前未有計劃再印製。

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暢銷漫畫完結，往往會引發商機。其中橫濱地標大廈（Yokohama Landmark Tower）在 4 月 29 日至 6 月 20 日期間推出限定活動，將展出約 8.5 米高的艾連巨人，並於 69 樓展望台布置原作相關場景，也結合附近的餐廳、酒店共同合作，讓粉絲能沉浸在巨人的世界。

至於漫畫作者諫山創的家鄉大分縣日田市，除了在 JR 日田站外設置漫畫主角的銅像，博物館已在 3 月 27 日開幕，周末 1 天已吸引約 2,000 人到訪。

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Photo：マイニンテンドーストア、大分合同新聞