【大灣商機】目標明確・KPI 清晰　深圳捉緊數碼經濟商機－香港呢？

深圳市工業和資訊化局最近發布《深圳市數字經濟産業創新發展實施方案（2021-2023年）》（《方案》），涵蓋了行業定義、發展思路、4 個發展目標、12 項重點領域、9 個重點任務，以及 4 項保障措施，是既具宏觀方向，又具明確目標的執行方案，不單幫助深圳市抓緊數碼經濟的戰略機遇，同時也能夠促進數碼經濟行業的創新發展。

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「十四五」規劃中，特別為「加快數字化發展、建設數字中國」獨立成篇，包括數碼經濟、數碼社會、數碼政府及數碼生態 4 項重點，由此可見，國家十分重視數碼經濟的發展。

廣東省在數碼經濟已走在全國前列，深圳及廣州是廣東省數碼經濟發展中的重要推手。深圳目標是在 2023 年，在數碼經濟産業位居全國大中城市前列，數碼産業化和産業數碼化水平大幅提升。

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發展目標方面，深圳有意從擴大行業規模、提升創新能力、完善支撑體系及增强集聚效應明顯方向進發，包括在 2023 年，全市數碼經濟行業增加值超過 1,900 億元，做到年均增速 6.5%；信息傳輸、軟件和資訊技術服務業營業收入超過 9,000 億元，做到年均增速 15.3%；軟件業務收入超過 10,000 億元，做到年均增速 10.8% 等。

提升創新能力方面，目標在 2023 年，成功研發一批具有自主知識産權的操作系統、數據庫、中介軟件等基礎軟件和 CAD、CAE、EDA 等工業軟件。

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深圳計劃新建 10 家高水平研究院、實驗室、創新中心、攻關基地等新型研究機構和創新載體，提升源頭創新能力。在更加完善支撑體系上，到 2023 年，建成一批對行業有重大支撑作用的新型基礎設施和公共服務平台，培育一批數碼經濟領域的高端展會論壇; 加快建立數碼經濟行業領域的標準規範和測試認證體系。在增强集聚效應上， 期望在 2023 年培育 15 家以上年營收超過 50 億元的龍頭企業，70 家以上年營收超過 10 億元的重點企業，形成梯次型企業發展格局。

為了達至發展目標，《方案》提出 9 項重點任務，包括：提升科技創新引領能力、推動信息技術應用創新、深化製造業數字化轉型、加快服務業數字化應用、優化數碼經濟産業布局、發揮數據要素核心價值、夯實新型資訊基建、打造數碼經濟公共服務平台，以及深化國內外合作與交流。在產業方面支持數字經濟及數字社會發展。

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《方案》還提出了强化組織領導、創新體制機制、加强資金支持、注重人才引培4項保障措施：

（1）加强各項工作的考核評估，建立綜合評價體系;

（2）形成知識保護體系，探索相關政策法規、倫理治理體系;

（3）引導社會資本加大投入並落實各項稅收優惠政策; 及

（4）引進高層次人才，落實配套保障政策及公共服務。從各個方面保障各項發展目標和重點任務的順利完成。在政府及政策層面支持方案。

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筆者認為，深圳的數碼經濟發展方案不單內容全面，目標明確，也具有清晰的 KPI 評核負責單位的表現，值得參考。今天數碼灣區的建設工作正在如火如荼地進行，目標明確的發展方案將有望達到事半功倍的效果。

自主創新與開放創新雙驅動，是國內大循環和國內國際雙循環的重要推動力，香港也應該利用數碼經濟機遇，在未來的《施政報告》或《財政預算案》中，提出針對香港行業結構及優勢的數碼經濟發展藍圖，融入國家發展大局。

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