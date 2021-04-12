【貧富懸殊】無懼疫情「打擊」美企業CEO人工照加　薪酬中位數達1億

新冠肺炎雖然打擊營商環境，但有報告顯示，美國超過 300 間上市公司執行長（CEO）在 2020 年獲得的薪金竟不減反增，薪酬中位數約 1,370 萬美元 (約 1 億港元) 。

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《華爾街日報》訪查 322 間美國上市企業，顯示 2020 年上述企業 CEO 的薪金中位數為 1,370 萬美元，較 2019 年同期（約 1,280 萬美元）增加 110 萬美元，有望再創歷史新高。

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▲ 美國連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）、美國最大的連鎖藥房 Walgreens 等知名企業 CEO 的薪金在去年有所增加，薪酬增幅中位數接近 15%。

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調查顯示，在 322 間美國上市企業 CEO 中，有多達 206 間企業 CEO，包括美國連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）、美國最大的連鎖藥房 Walgreens 等知名企業 CEO 的薪金在去年有所增加，薪酬增幅中位數接近 15%。

報道指出，上市企業 CEO 去年薪酬不受新冠肺炎疫情影響，是跟近期股市走勢有關。因為他們主要的薪酬取決於公司持股，隨著近期股市上升，也讓他們的薪酬水漲船高。

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Photo：pexels、Banalities@Flickr