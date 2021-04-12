  • 27°C
香港時間 : 2021412日 (週一) 16:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【貧富懸殊】無懼疫情「打擊」美企業CEO人工照加　薪酬中位數達1億

商管策略 14:45 2021/04/12

分享：

新冠肺炎雖然打擊營商環境，但有報告顯示，美國超過 300 間上市公司執行長（CEO）在 2020 年獲得的薪金竟不減反增，薪酬中位數約 1,370 萬美元 (約 1 億港元) 。

有錢使得鬼推磨？馬斯克「唔收人工」反令Tesla市值大增12倍見下頁

《華爾街日報》訪查 322 間美國上市企業，顯示 2020 年上述企業 CEO 的薪金中位數為 1,370 萬美元，較 2019 年同期（約 1,280 萬美元）增加 110 萬美元，有望再創歷史新高。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

美國連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）、美國最大的連鎖藥房 Walgreens 等知名企業 CEO 的薪金在去年有所增加，薪酬增幅中位數接近 15%。

二流員工變能手！豐田教路：團隊效率變強先調走「王牌」見下頁

調查顯示，在 322 間美國上市企業 CEO 中，有多達 206 間企業 CEO，包括美國連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）、美國最大的連鎖藥房 Walgreens 等知名企業 CEO 的薪金在去年有所增加，薪酬增幅中位數接近 15%。

報道指出，上市企業 CEO 去年薪酬不受新冠肺炎疫情影響，是跟近期股市走勢有關。因為他們主要的薪酬取決於公司持股，隨著近期股市上升，也讓他們的薪酬水漲船高。

派花紅也有學問？忽略4件事激勵員工不成反遭埋怨見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：pexels、Banalities@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【管理Tips】秒懂同事上司心理　破解網上會議肢體語言暗示
2021/04/06
【管理Tips】秒懂同事上司心理　破解網上會議肢體語言暗示
【管理Tips】會議記錄全筆錄浪費時間？ 應對準 3 大重點
2021/04/05
【管理Tips】會議記錄全筆錄浪費時間？ 應對準 3 大重點
行政管理 薪酬待遇 疫情

下一篇文章

【管理Tips】對答如流未必好？避免見工面試 4 大蠢回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣