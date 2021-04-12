【點止晶片短缺】美國餐飲業瘋搶包裝茄汁　價格年增逾1成 原因你想不到！

在新冠肺炎疫情下，連茄汁的供應也受影響。美國市民在疫情期間多依賴外賣，導致包裝茄汁的需求激增且價格上升，去年至今其價格已大增約 13%。但除了外送需求大增，另外一個因素亦導致美國餐飲業要搶購包裝茄汁。

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據悉，美國各地方的衛生部門向餐廳建議，出於衛生理由應停止使用樽裝茄汁。例如德州當局就建議餐廳，應提供一次性使用的調味料。這引發美國餐飲業出現包裝茄汁短缺危機，擁有近 700 間分店的快餐品牌 Long John Silver 市務總監 Stephanie Mattingly 表示，由於餐廳在新冠肺炎疫情期間依靠外賣營運，令包裝茄汁需求大增，以及單份醬包的價格高於散裝，讓公司需多花 50 萬美元採購。

餐廳業務平台 Plate IQ 數據顯示，美國包裝茄汁價格自 2020 年 1 月起，上升約 13％。食品公司卡夫亨氏（Kraft Heinz），計劃在今年 4 月起開設超過兩條生產線，將茄汁的產量提高約 25％，至每年總計生產超過 120 億包醬包。

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茄汁可算是美國人經常使用的醬料。Euromonitor 數據顯示，茄汁是美國餐廳中，食用量最高的醬汁。去年向餐飲服務業出售的茄汁多達約 30 萬噸，而新冠肺炎疫情也推動美國茄汁的零售額在去年年增 15％，至超過 10 億美元。

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