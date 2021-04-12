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內地波鞋炒至5萬一對因為愛國？品牌發聲：影響聲譽經營盡皆下架

行內熱話 23:27 2021/04/12

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內地罷買國際零售服飾品牌風波愈演愈烈，國產運動品牌不但股價水漲船高，如李寧牌股價一度升 11% ，部分產品款式更被「有心人」炒賣，有波鞋款式更炒賣至近 50,000 港元，引來當地民間以至商家本身批評，相關貨品亦已在網購平台下架。

實業疫情難尋投資者　SPAC 中介服務助借殼上市見下頁

內地《中國證券報》日前報道，流動網購程式《得物》的「韋德之道 4 全明星銀白款」參考發售價本為 1,499 元人民幣（下同），惟在 app 裏頭標價竟高達 48,889 元，竟比原價升達 31 倍。

雖然此產品未有成交，但「韋德之道7 WOW7 The Moment超越限量款」卻錄得 270 條購買數據，它的參考發售價為 1,699 元，41.5 碼最高售價為 29,999 元，亦升近 17 倍。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

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恢復晚市堂食洗碗工場未受惠　夥同行共用送貨車隊自救見下頁

除了李寧，也有其他國內品牌受到追捧。舉例，安踏品牌的「哆啦 A 夢聯名休閒板鞋白黑款」，發售參考價 499 元，最後升了 8 倍，達 4,599 元，錄 9,000 條購買紀錄。

中國官方媒體新華社發文點名批評，直指「借機哄抬國貨價格是自斷門路」：「這一波價格上漲明顯超出溢價範疇，遠離價值規律。一件商品短短幾天漲價數十倍，顯然不是市場運行的正常現象。」

不怕疫倩收入跌過半！ 美容院轉健康產品網銷平台見下頁

《人民網》痛斥炒賣「國產鞋」是消費廣大消費者的愛國情懷，更不應炒賣。文中指：「鞋是用來穿的，不是用來炒的。遏制這種瘋狂的做法和歪風邪氣，監管部門應該堅決出手，通過法治手段為這輪炒鞋熱降溫…… 只有炒家贏，輸家卻有很多。一個是欲哭無淚的消費者，特別是那些懷有愛國熱忱的普通網友，本來一腔熱情支持國貨卻被炒鞋客薅羊毛，乃至當『韭菜』割。」

《得物》其後回應事件，表示已下架上述 3 款賣家標示價格波動過大的球鞋，並會對全平台商品核查，現已發現 20 款運動鞋存在類似問題且盡皆下架，將對 3 名涉嫌惡意影響商品標價波動的賣家採取封禁措施。

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圖片來源：李寧官方網頁、微博

撰文 : 陳文政

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