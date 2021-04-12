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【消費券】PayMe未能成營辦商惹熱議 展銷主辦商：大部分商戶用八達通或現金收費

業界頭條 13:01 2021/04/12

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財政司司長陳茂波早前在《財政預算案》公布，向合資格香港永久居民及新來港人士，分期發放總額港幣 5,000 元的電子消費券。當局昨日公布 4 儲值支付工具營辦商，其中滙豐的 PayMe 未能入圍，引起市民討論。不過，有舉行展銷的平台認為，PayMe 在商家角度來說未太普及，不少參加展銷或市集的商戶仍以八達通或現金作為支付方式。

離場無法維生繼續又無錢裝修 香港仔街市翻新檔主斥「打爛小店飯碗」見下頁

香港展銷場地平台「PopupEasy」創辦人梁麟慰表示，PayMe 未能成為電子消費券的營辦商對商家影響不大，因為小商戶較少接受 PayMe 作為支付工具，反而接受八達通或信用卡作支付方式較多。

展銷行業方面，梁麟慰觀察到不是太多商戶設有 POS（銷售點）系統，另外參加市集的商戶可能只是發展自己的副業，未必有公司戶口開設電子收費系統，所以大部分只會收取現金。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

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人流跌大半業主肯減租撐住 香港仔街市檔主：只能坐等疫情過見下頁

發放港幣 5,000 元的電子消費券的支付工具營辦商，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及 WeChat Pay HK。政府表示，獲甄選的儲值支付工具已涵蓋約有 3 萬至 10 萬間本地零售、飲食及服務商戶。各營辦商已同意盡量減免本地商戶特別是中小企，安裝及使用相關支付工具的費用，以及處理以消費券付款的手續費。

疫苗中心2,000職位供旅遊界救命 協會：雖屬短期但總好過無見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Samson's Blog

撰文 : 廖淑瑩

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