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Hygiene Mask 推新優惠! Level 3 獨立裝口罩平均售 $45 盒

行內熱話 02:30 2021/04/12

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Hygiene Mask Level 3 獨立裝口罩特價

香港口罩廠 Hygiene Mask 皓淨口罩推出新優惠。
           
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

皓淨口罩今次推出 Level 3 獨立裝口罩優惠，成人裝 30 片獨立包裝只售 $90/2盒，平均售 $45 盒。

 皓淨口罩規格

-Level 3
-VFE & BFE & PFE ≥ 99%
-175x90mm
-30片獨立包裝

售價:$90/2盒

【其他內容】 Comfy Wear HK 限時特價! 尋找香港系列口罩售 $29/2盒
 

    點擊圖片放大


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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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