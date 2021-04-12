Comfy Wear HK 限時特價! 尋找香港系列口罩售 $29/2盒

香港口罩廠 Comfy Wear HK 新推出尋找香港系列口罩。



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尋找香港系列口罩是廠方採用香港特色地點作設計概念的口罩，包括 : 海鮮舫、廟街等等，共提供型格黑及雲朵白兩色選擇。售價為 $29 任選 2 盒。



Comfy Wear 口罩規格

- ASTM Level 2

- EN14683 type ll R

- 一盒5個獨立包裝

- BFE、PFE、VFE ≥ 98%

售價:$29/2盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。