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【另類新商機】活的蟲蟲瞬間售罄! 日本驚現「海獸胃線蟲原子筆」

行內熱話 00:45 2021/04/12

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不少人都愛吃刺身魚生，不過未必人人知道部份海洋生物一樣有寄生蟲，其中一種常見的便有「海獸胃線蟲」。近日有日本網民發現，巿面上竟然有「海獸胃線蟲原子筆」出售，筆頭的蟲最初更是活的，而且更有不少人有興趣購買，可謂另類新商機。
          
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海獸胃線蟲 (Anisakis spp.)，又名異尖線蟲、安尼線蟲，是屬於線蟲的一種寄生蟲，通體白色，其生命的循環透過魚類和海洋中的哺乳動物來完成。這種蟲不能利用人類發育成熟而完成生命週期，也就是無法寄生，但是誤食含有幼蟲、成蟲等未經煮熟的魚肉，可使用餐者受到感染，而患者則會出現劇烈的腹痛或過敏等反應。在一般情況，刺生會以超低溫冷凍方式進行消毒，廚師看到亦會先處理，所以我們平時吃刺身，較少看到這種蟲。

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早前有日本網民在 Twitter 表示，有一支高知縣產的「海獸胃線蟲原子筆」。高知縣是日本四國島的一個縣，除了有農業發展，亦是漁業基地。有商家想到以寄生蟲作為賣點，在筆頭處放入水及海獸胃線蟲，成為了奇異的產品。

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根據 Twitter 上的相片，這支原子筆售價為 950 日元（約 68 港元）。這奇特的原子筆引來不少網民注意，幾天便售罄，留言包括：「買了這樣的商品會想讓人去醫護室報到」、「本商品採用天然的海獸胃線蟲當賣點太酷了」、「這個會有壽命吧？」、「如果是剛裝進去，大概 4~5 天還會活動，之後就漸漸地不動了」等。

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撰文 : 何兆洋

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