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精美可愛! 香港製造正版我係小忌廉圖案口罩 特價售 $85 盒

行內熱話 02:58 2021/04/11

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市場上已有很多卡通口罩，但其一大作《我係小忌廉》卻沒有正版口罩發售。Sweety Magic 發表，正預售我係小忌廉口罩。
         
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

店方發售的我係小忌廉口罩 (Magical  Angel Creamy Mami) 是獲正版授權生產，香港製造。口罩提供 BFE, PFE, VFE >98% 和 ASTM Level 2 防護，分別有成人 (L) 17.5x9.5cm 和中童 (M) 14.5x9.5cm 尺寸。此口罩一盒有 30 個，全獨立包裝，原價為 $140，現特價售 $85。

此外，店方還有發售另一經典卡通人物小露寶 Ganbare Robocon 的新款口罩，還有其他 Sanrio 款式口罩也特價發售中。

【其他內容】韓國 Wellpick KF94 四層立體口罩 平售 $90/50個

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2021年6月底出貨

【其他內容】 Comfy Wear HK 粉霧馬卡龍口罩 特價售 $49/4盒

【其他內容】  韓國製造 3D EG Guard 立體 4 層 KF94 口罩 追加 Level 3 防護 破底價售 $90/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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