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韓國 Wellpick KF94 四層立體口罩 平售 $90/50個

行內熱話 02:25 2021/04/10

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Angel Kids 正發售韓國 Wellpick KF94 四層立體口罩。
       
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

近來愈來愈多平價 KF94 口罩發售，這款 Wellpick KF94 四層立體口罩正是其中一款。此成人口罩為韓國製造，支援 KF94 規格，有效濾除空氣中達 94% 的 0.4㎛ 微細懸浮粒子。一盒 50 個獨立包裝口罩，只售 $98。如購買 2 盒或以上的話，則低至 $90 盒。

【其他內容】  【半價發售】一盒齊 3 款! GOVEK 浪漫玫瑰暗花 LEVEL 3 口罩 超特價售 $28 盒

    點擊圖片放大


口罩購買連結<<<

 預計5月底到貨

【其他內容】 Comfy Wear HK 粉霧馬卡龍口罩 特價售 $49/4盒

【其他內容】  韓國製造 3D EG Guard 立體 4 層 KF94 口罩 追加 Level 3 防護 破底價售 $90/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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