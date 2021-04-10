韓國 Wellpick KF94 四層立體口罩 平售 $90/50個

Angel Kids 正發售韓國 Wellpick KF94 四層立體口罩。



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近來愈來愈多平價 KF94 口罩發售，這款 Wellpick KF94 四層立體口罩正是其中一款。此成人口罩為韓國製造，支援 KF94 規格，有效濾除空氣中達 94% 的 0.4㎛ 微細懸浮粒子。一盒 50 個獨立包裝口罩，只售 $98。如購買 2 盒或以上的話，則低至 $90 盒。

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預計5月底到貨



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。