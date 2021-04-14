【疫境自強】轉超市上架員・擺市集　導遊帶團工作全停捱過難關靠自己

新冠肺炎疫情持續 1 年多，航空及旅遊業經營雪上加霜，恆常旅行線路旅行團暫停，旅遊從業員手停口停，從事 30 年導遊亦兼職超市上架員，幫補生計 — 直至旅遊市集出現，借機吸取辦市集經驗，待通關帶團回復正常工作。

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農曆新年前是旅遊業旺季，新冠肺炎疫情令旅遊從業員措手不及。入行 30 年，主要帶東南亞團的導遊施正楓表示：「從事導遊 30 年沒有想跳出這個圈子，疫情期間帶團工作暫停，曾在超級市場當上架員。」

施正楓表示，早前入紙申請政府 2,000 個社區服務中心新職位，現時仍在等結果，老實說不介意做甚麼工作，只想靠自己，期望恢復通關後繼續以兼職導遊身份繼續帶團。

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「我記得最後一已是去年年初。」施正楓又說。他又指，今次透過「香港專業導遊工會」得知「撐旅遊市集」活動，由於 1 星期前才收到投標結果，倉促下將朋友製作手工肥皂的貨品，放在攤檔中寄賣。市集大多是代購種類較多，故嘗試擺放自家製產品，期望藉著旅遊市集吸取經驗。

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