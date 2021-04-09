【疫市營商】口罩獨一無二 DIY! Good Mask 推自訂圖案口罩服務 訂一盒都可以

香港口罩廠 Good Mask 推出自訂口罩服務。



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如果想戴一個獨一無二的口罩，其實不困難。因此現時有不少口罩廠已推出自訂口罩服務。今次 Good Mask 亦新推自訂口罩服務，訂一盒口罩都可以 (售價尺寸見下圖)。買家只需要把彩色圖案給廠方，廠方就會將之印刷到 Good Mask 白色 Level 3 口罩上。但注意如果圖案有版權等問題，廠方便無法印到口罩上。

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門市 : 中環德輔道中55號協成行中心地下(舊中藝)

電話 : 9194 9676 / 6611 6897



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。