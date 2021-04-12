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【富豪榜】超越紐約・抖音創辦人居首　福布斯：北京擁最多億萬富翁

業界頭條 08:44 2021/04/12

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《福布斯》日前公布 2021 年全球富豪榜，北京成為全球億萬富翁人數最多的城市。去年北京增加 33 名億萬富翁，如今億萬富翁總數達到 100 位。

租田親種原材料不求人　老師轉職創有機濕疹膏品牌見下頁

根據福布斯富豪榜，北京連續 7 年位居億萬富翁榜榜首，第二名的城市是紐約，共有 99 名億萬富翁。雖然北京億萬富豪總數更多，但紐約所有的億萬富翁的財富總和起來，比北京多 800 億美元。

其中，北京第一富豪為「抖音」創始人張一鳴，身家達 356 億美元；紐約首富是前市長彭博（Michael Bloomberg），財產達 590 億美元。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

北京成為全球億萬富翁人數最多的城市。

與此同時，美國前總統特朗普（Donald Trump）今年在福布斯富豪榜由 1,001 位急跌 298 位至 1,299 位。但特朗普的身家其實比之前有所升幅。據美媒報道，特朗普擔任美國總統期間身家由 30 億美元（約港幣 234 億元）下跌至 23 億美元（約港幣 179.4 億元），今年身家為 24 億美元（約港幣 187.2 億元）。

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Photo：joel.、wim hoppenbrouwers、Michael Steinberg@Pexels

撰文 : 陳文政

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