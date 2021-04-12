【疫市營商】年輕女士・中產消費力強？抗疫消毒產品要有特色才賣得

▲ SANIHOME 引入多款不同產品，保持品牌活力。

新冠肺炎疫情逐漸緩和，有消毒品牌深感不能只賣防疫產品，遂引入多元化的貨品，給予消費者更多選擇，為品牌保持活力。

SANIHOME 創辦人 Natalie Lo 說：「我們公司在 2019 年中成立，主要做消毒產品，所有產品皆來自不同國家，現時共有。其實直到去年 7 月我們都只有 1 個系列的產品，後來才慢慢增多至 3 個系列。」

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Natalie 表示，消毒產品是產自瑞士，除了搓手液含有酒精之外，其他的產品都是無酒精並透過季銨鹽消毒。她解釋，酒精缺點是用得多會手乾，而品牌針對的客眾是年輕女士和中產階層，對產品要求較高，說：「所以我們在包裝上會簡單直接，讓消費者知道它能夠用在有兒童的家庭裏；就算是含酒精的產品，酒精都是由粟米提煉而來，較不損皮膚。」

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產品定位正確在新冠肺炎疫情爆發後大受歡迎，惟疫情總有一天會過去，直到 2020 年年中，Natalie 決定引入澳洲的長效消毒劑，她表示傳媒亦曾揭露過不少所謂長效消毒都是誇大其詞，所以決定引入有證書的長效消毒產品。去年底，SANIHOME 再引入英國的環保除塵蟎噴霧。

Natalie 說：「過程其實都辛苦，尤其我們不單止要買貨，還要對方代工製作產品。品牌創辦以後，要慢慢令它變得多元化，做多些產品讓消費者選擇，才能夠保持品牌活力。」

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