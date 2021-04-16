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【疫市營商】興趣變事業延續創意夢　港爸攻商業插畫望大灣區發展

大灣商機 19:09 2021/04/16

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要將興趣變成事業似乎是不可能的事，但有港爸在多年前辭去正職，變成自由工作者。起初只是為客戶設計網頁，但隨著社交平台變得普及，企業的宣傳策略改變，半年前主力為企業繪畫商業插畫，在疫情下生意急升。

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旻昱設計公司總監林心馳（Tim）成為自由工作者後，起初以設計網頁為主要業務，但隨著社交平台、即時通訊軟件興起，改變企業接觸客戶的渠道，因此令他將公司的方向改為為企業繪畫商業插畫、設計吉祥物等。

林心馳解釋，新冠肺炎疫情下社交平台、即時通訊軟件等成為企業接觸客戶的主要渠道，令企業思考如何與客戶互動成為重要課題。因此他從商業 IP 設計著手，為企業設計吉祥物，也為其設計 WhatsApp 貼紙、四格漫畫等，生意額急升 3 至 4 倍。

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    點擊圖片放大
  • 旻昱設計公司總監林心馳 (Tim)。
    • +2

IoT 家居產品疫情難熱賣 開快閃檔促銷鎖定高消費客戶見下頁

林心馳突然將公司業務改變，他曾經擔心收入不穩的問題。但他認為，為企業繪畫商業插畫，可以讓企業接觸客戶的速度加快，且製作成本不高。另外，他為客戶設計 IP 角色主題時，每個月會為客戶在社交平台發布一定數量的貼文，令他每個月有固定客戶，同時每個月可以有一定工作量，避免收入不穩的問題。

林心馳希望未來能夠在大灣區，成立設計生產基地，將插畫工藝承傳。

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

 

撰文 : 廖淑瑩

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