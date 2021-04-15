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【疫境自強】客戶宣傳費縮皮網台收入跌谷底　轉網購直播平台營業額急增 6 倍

商管策略 11:19 2021/04/15

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隨著 YouTube 等短片分享平台興起，成為不少網上頻道的收入來源，企業也會透過網上頻道為品牌宣傳。有港男開設網上頻道配合，但新冠肺炎疫情爆發，企業縮減宣傳費，令頻道大半年未有新客戶，收入更是跌至谷底。因此他決心轉型，在頻道進行網購直播和推出自家品牌，生意比轉型前升 6 倍。

領隊變身網店老闆 海味代購借市集增曝光率轉型成功見下頁

JMKTV 創辦人林啟銘 (Keith) 表示，2019 年下旬開始，很多客戶因社會事件和新冠肺炎疫情影響，縮減宣傳經費，令頻道近大半年未有新客戶。因此他思考頻道會否轉型；適逢長期合作單位需要由實體活動轉至網上，林啟銘的頻道亦協助籌辦，負責在網上進行一連幾日的直播，結合節目與銷售，效果不錯。

這令 Keith 開始設立網購平台，並利用影片頻道製作一系列宣傳片和直播，成功開拓新市場。

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茶飲・小食店聯乘互相扶持    民生區開店疫下商機更大見下頁

林啟銘透露，頻道轉型後吸引大量新客戶合作，其中餐廳晚市直播、果欄購物及車行賣車直播，吸引不少客戶及觀眾，令生意迅速反彈，短短 4 個月已超越 2019 年的總收入。

現時 JMKTV 除了網購直播，亦有推出自家品牌，而平台轉型後的生意額比轉型前升 6 倍，同時成功吸引新股東進駐，並額外有 7 位數字的注資。林啟銘表示，因為新股東是產品批發商的關係，令平台網購結合本地與海外產品的批發，使網上銷售產品生意十分穩定。

林啟銘透露，JMKTV 今年將乘勢建立數個產品品牌，運用自身影片宣傳的優勢，協助品牌快速增加知名度。

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撰文 : 廖淑瑩

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