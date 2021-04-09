【附優惠碼】新印花．新包裝! 台灣藍鷹牌新款口罩即將到港 推限時 8 折優惠

台灣藍鷹牌將有新口罩到港，現在代理進行 8 折減價預售活動。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

因應新貨到港，現時預購會有額外 8 折優惠，買滿 $600 更送口罩套乙個 (8 折 優惠碼見下圖)。口罩預購款式包括:

1.[NP-3D] 3D 4層 N95 成人口罩 (50片/盒) – 藍色及粉紅色

2.[NP-3D] 3D 5層 N95 成人口罩 (50片/盒) – 深海藍, 碧湖綠, 黑色

3.[NP-3DE] 3D 3層 成人一體成型口罩 (50片/盒) – 紫色及黑色

4.[NP-3DJ] 3D 4層 N95 水針布兒童6-10歲口罩 (25片/盒) – 二代熊, QQ羊, 長頸鹿及牛牛

5.[NP-12K] 平面4層成人活性碳口罩(獨立包裝) (50片/盒)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。