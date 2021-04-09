【疫市營商】Staycation也難救市？本地酒店推坐月住宿Plan拓母嬰市場

新冠肺炎肆虐，訪港旅客大減，酒店業經營大受影響。雖然旅遊發展局推出「賞你住」酒店住宿優惠，吸引市民入住，但靠「宅渡假」（Staycation）之類計劃難以救市。有酒店最近推出坐月住宿計劃，拓展母嬰市場。

領隊變身網店老闆 海味代購借市集增曝光率轉型成功【見下頁】

麗豪酒店推出「悅子．悅美」坐月住宿計劃，把酒店其中一層轉為「月子住宿」專屬樓層。酒店會為住客提供營養月子餐 (早餐、早上小食、午餐、下午茶點、晚餐及宵夜小食、24 小時母嬰調理服務等陪月服務，並提供每日房間基本清潔及定期打掃。房價最平由港幣 60,800 元起，即平均每日低至 2,027 元。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

開市集攤檔撐同行 旅行社轉網銷助導遊領隊抗疫【見下頁】

至於另一邊廂，旅發局推出「賞你住」酒店住宿優惠，今早 10 時接受預訂，但活動網站今早一度無法登入。截至下午 3 時，超過 50 間參與酒店的名額已滿。

旅發局早前指，有 140 間酒店參與計劃，包括三星級至五星級酒店。市民由 3 月 26 日至 5 月 31 日，於本地零售及餐飲實體店消費滿 800 元，憑最多兩張機印收據正本，可換取 500 元酒店住宿計劃折扣。

斥資逾 141 億元鬥外資 東京帝國酒店重建迎後疫情商機【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：麗豪酒店