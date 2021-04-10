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【疫市營商】疫下 IT 人才搶手　初創開網上培訓班助打工仔增值轉型

商管策略 14:30 2021/04/10

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Cozy Code Academy 在去年 12 月創辦。

失業率持續高企，市場大環境急劇變化，網店林立及雲端工作方案，令資訊科技人才極為搶手。有本地初創企業推出網上班應市，專門教寫程式，幫助打工仔疫下轉型。

Cozy Code Academy 創辦人 Kit Chan 表示：「愈來愈多人想學編程，市場上相關人才亦非常搶手。但 IT 技術花多眼亂，初學者不知道如何選擇，有些初學者對基本概念沒有好好掌握又心急，最後令學習效果欠佳。我們在網上提供兩種 IT 課程，協助學生疫下轉型，讓他們畢業後就能有業界所要求的水準。」

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第一個課程是為期 16 星期的全日制 Full Stack 網頁應用開發網上課程，內容涵蓋程式編寫、演算法、網頁應用程式開發等，除了教授必需 IT 知識外，亦會講述業內環境，以及如何跟同部門的同事合作。

Kit Chan 指出，課程畢業出路包括 Frontend developer、 Backend developer、 Full stack developer 等等，月薪介乎港幣 1.8 至 2.3 萬元，業界行情大約每年加薪 3,000  至 4,000 元。

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另一個兼職課程則教授 JavaScript 的網頁應用開發，為期 13 周共 78 小時，適合有正職又想進修的朋友。Kit 說：「坊間不少學校都會教大家寫程式，可是很多時都是一對多，甚至兩個人教廿多人，對學生的照顧有限。我們就希望做到小班教學，收費都便宜一點。」

Cozy Code Academy 的收費比坊間同類型課堂低近 6 成，惟受限於沒有實體班，收生受到制肘。Kit 說：「4 月開始我們都做了不少試堂，每次都有 7 至 8 人參加，可見有不少人都有興趣。之前我們會嘗試推實體班，因學員指還是喜歡面對面教學，故希望實體班能提升我們的知名度。」

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Photo：Blake Patterson

撰文 : 陳文政

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