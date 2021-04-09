【SME學堂】心水產品到手反而不滿足？善用「狄德羅效應」顧客愈買愈多

近年不少奢侈品牌，如 Hermès、Gucci、CHANEL 等紛紛推出平價唇膏。當顧客購買了唇膏，可能會「順手」購買品牌其他產品，令支出大增（商家當然冒眉開眼笑）。原來品牌背後利用「狄德羅效應（Diderot Effect）」，刺激顧客的購物慾望。

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「狄德羅效應」是「愈（易）得到愈不滿足」的心理反應。18 世紀的法國哲學家狄德羅（Denis Diderot）發現，當人們獲得新物品時，往往會帶來連鎖消費反應，而在外購時物，產品還未到手前，心裏很踏實，當得到產品後，內心反而不滿足。

狄德羅效應正是利用人性想「盡善盡美」的特點，讓人們在擁有一件新物品後，不斷配置與其相適應的物品，達到心理平衡。

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▲ 狄德羅效應正是利用人性「盡善盡美」的特點，讓人們在擁有一件新物品後，不斷配置與其相適應的物品，達到心理上的平衡。

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不少化妝品牌也是利用「狄德羅效應」吸引女士購買更多周邊附屬產品。例如露華濃（Revlon）的唇膏售價是所有產品中最低，並不斷推出新顏色，提高公司唇膏的銷售量和品牌知名度。然後，把唇膏和其他化妝產品作捆綁式銷售，縮短顧客的決策時間。如品牌只售賣唇膏，消費者可能要「貨比三家」購買粉底液、腮紅，導致他們的購買慾下降。

奢侈品牌 Hermès 在去年推出唇膏系列「Rouge Hermès」，而 Gucci、CHANEL 等品牌曾推出彩妝產品，吸引潛在客戶在奢侈品市場消費，從而增加品牌收入。

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Photo：unsplash、Hermès