創業奇情之「天才兒童」

主持人介紹「他圓潤，卻巧奪天工；他善變，卻造福社群。他擁有十八般廚藝，煎炒煮炸瓣瓣精通，他能否成為今晚冠軍？仍是未知之數，但是可以肯定，少年厨神這稱號，他一定當之無愧。」當年只有 14 歲的 Matthew 贏盡全場掌聲，這胖小子在鏡頭前承諾未來以廚藝創一番大事業。

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另一位進入決賽的參賽者 Jayden 年僅 10 歲，卻有超乎常人的記憶能力，《唐詩三百首》琅琅上口，詩詞歌賦過目不忘，令人嘆為觀止。主持人問 Jayden 未來大計，他如背誦般說出：「我會編寫一套記憶心法，協助小朋友解決學習上的困難，目標在各區開設教育中心。」四眼神童年少志高，令人鼓舞。

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當日大會邀請一眾名人擔任評判，包括某明星之女兒 Christy，年紀小小的她口才了得，大贊胖小子 Matthew 煮出的菜式食得她感動流淚，建議他邊學邊儲蓄資金，自立門戶開創自己品牌的食店。到給 Jayden 評語時，小姑娘鼓勵他在學時創業，盡早開辦記憶課程，以身作則為全港小朋友謀福祉。

當晚兩位小朋友均贏得天才兒童的美譽，並從 Christy 媽咪的手中接過獎項，兩個家庭開心不已，準備為小朋友迎接燦爛美麗的星途。Matthew 比賽後不久就收到當日在場嘉賓的合作邀請，以「少年廚神」為新品牌食店作招徠，期間他的家人更出資合組公司，Matthew 成為全港最年輕的創業家。Jayden 在 Christy 母親鼓勵下，開始編寫一套記憶心法，並由 Christy 作為代言人，大受教育界及家長們歡迎。

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小小年紀的 Christy 志願是做音樂家、舞蹈家及時裝設計師，在母親的扶持下，差不多樣樣皆精，多才多藝，最終更在母親悉心安排下，成為多間品牌及兒童記憶力公司的代言人，風頭一時無兩；數年後，大部分顧客只認識 Christy，沒有人再提及 Jayden 了。

那邊廂，Matthew 和家人幾經努力下，第一間旗艦店快將開幕，卻傳出牌照上出現問題，要再投入大量資金做裝修補救工作，然而一拖就是數年，最終在資金鏈斷裂下，由 Matthew 申請個人破產解決風波。他可能是最年輕的創業及破產人士。

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那天晚上在 Christy 母親公司的周年晚宴，剛煮完餸行出廚房的 Matthew，偶遇 Jayden 沈默地在人群中一角食飯，四目交投，感觸良多；其後抬頭望向 Christy 衣著華麗地在台上表演彈琴跳舞。

天才兒童那一晚終於長大了。

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Photo：Andy Simonds