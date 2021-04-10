如何「百毒不侵」？香港在家工作之日常

記得去年新冠肺炎疫情剛爆發時，香港金融機構率先因應金管局要求，安排最少一半員工在家工作（WFH）。銀行一般有帶頭作用，連帶其他商業機構，甚至政府等等，陸續指示員工留家辦公。大部分人剛開始都認為，在家工作除了可以避免外出感染病毒之外，又可以省卻上班與下班乘座交通工具的時間，一舉兩得。

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但如果家中並不只 1 人需要在家工作，而小朋友又可能要上網學習，家中若只有一、兩間固定的房間，在家工作便會面對種種困難，尤其是後來演變成每天都要開數次 Zoom 會議，小朋友有時在會議中突然「彈出彈入」，父母在小朋友上網學習時也經常「入鏡」，笑話百出。我有很多朋友在家工作已經超過一年，大部分都表示每天都在家上班，其實非常納悶，現在每星期都會回到公司「唞唞氣」。

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員工在家工作，公司其實需要添置很多硬件及軟件應對。不過筆者相信，大部分公司經過 1 年時間的「磨練」，應該已經有足夠的設備應對員工在家工作的需要。但是各位又是否知道，過去 1 年大家使用率最多的「VPN（虛擬專屬網絡）」， 上年是有史以來，遭受到最多的黑客攻擊，而需要經常更新的軟件？因為太多公司需要安排員工在家工作， VPN 需求大增，如果黑客能夠找到 VPN 的漏洞，便能輕易駭入各大機構，盜取更多重要資料，或者利用勒索軟件綁架企業檔案並索取贖金等，所以大家去年不難發現很多公司遭受黑客攻擊，或者被勒索軟件綁架等等的新聞。

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新冠肺炎疫情仍然反覆，大家仍然有很多機會需要在家工作，除了要維持工作效率之外，也要注重個人健康，家中畢竟不是辦公室，可能沒有合適的辦公桌椅，避免久坐工作，可以每天抽時間做一些伸展動作，或者到附近運動一下，保持 Work-Life Balance。此外，大家應亦留意家中電腦也要擺放在正確適當的位置，以免長期工作及不良工作姿勢引致肩頸酸痛，確保在家中也能夠健康地工作。

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希望新冠肺炎疫情盡快平息，大家便可以如常回到辦公室上班，雖然這個願望現時看來很奢侈，但仍希望能夠盡快實現，祝各位身體健康，百毒不侵。

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Photo：ryan lee