【營銷策略】致敬還是「剽竊」？KFC口號招牌融入同行有錢齊齊搵

新冠肺炎疫情過去 1 年起改變大家的日常生活，連品牌的廣告標語也受影響！連鎖快餐店肯德基（KFC）去年停用經典標語「吮指美味」（Finger Lickin' Good），原因是「吮指」動作跟有違防疫觀念。使用了 64 年的標語一下子消失，如何能「喚醒」貴客光臨？KFC 想出直接「剽竊」其他品牌的標語，成為另類推廣方法。

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首先發起這個做法的是肯德基南非分公司。他們在 Twitter 上發布多則廣告帖，以 KFC 的大紅色背景配上炸雞桶，並「融合」別間公司的廣告標語，並直接標記（Tag） 這些「被借用」標語的公司。

KFC 在新聞稿中提到，等待這句標語（Finger Lickin' Good）隆重回歸的同時，因而決定試用別人的廣告標語。這些「被借用」標語的公司有紅牛（Red Bull）、可口可樂（Coca-Cola）等國際知名品牌。

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KFC 也在 Twitter 上徵求網友的意見，讓大家集思廣益，看看哪間公司標語最適合肯德基「偷」來用，配搭一個標籤（Hashtag） 「#UntilWeCanFingerLickAgain」製造話題。

除了網友投稿，有許多品牌也大方「出借」自家標語，在社交平台上增加互動。這個原先由南非 KFC 發起的活動，在平台上持續發酵、炒熱話題後，連英國、加拿大的 KFC 也跟著參戰。

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Photo：KFC South Africa、KFC UK & Ireland、Medium