【NGO營商】請SEN青年有津貼減開支　職場體驗計劃助企業・弱勢社群雙贏

新冠肺炎疫情經濟差，青年人浮於事搵工難。有商會組織 SEN（特殊學習需求）青年職場體驗計劃，為企業聯繫人才，創造共贏。

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為幫助 SEN 青年人才建立自信、發展潛能及投入社會，並讓企業認識 SEN 青年的可塑性和開拓新的人力資源。扶輪於去年 11 月推出首屆「扶輪多元青年開啟機會」職場體驗計劃，成功連繫逾 20 間企業及超過 40 位 SEN 青年。計劃剛於今年 3 月圓滿結束。

半島旭日扶輪社前社長廖舒衡（Ed）指出，SEN 青年雖有先天限制，但同時具優秀且多元的天賦才能，故此又稱「多元青年」。若企業給予合適機會，即可讓其發揮所長，貢獻社會。

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她續稱，「扶輪多元青年開啟機會」職場體驗計劃會先經過職場配對及職業交流日、企業工作坊和配對進行 14 小時工作體驗，僱主可以明白到員工在工作上其實和常人沒有分別，聘請他們時也會更安心。

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此外，當僱主聘請上述類的人士後，便可以申請政府或社會福利署的津貼，金額由每月港幣 4,000 至 9,000 元不等，為期半年，可以有效減低疫情下的開支，對於大家來說都有好處。

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