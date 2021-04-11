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【NGO營商】請SEN青年有津貼減開支　職場體驗計劃助企業・弱勢社群雙贏

業界頭條 18:16 2021/04/11

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新冠肺炎疫情經濟差，青年人浮於事搵工難。有商會組織 SEN（特殊學習需求）青年職場體驗計劃，為企業聯繫人才，創造共贏。

租田親種原材料不求人　老師轉職創有機濕疹膏品牌見下頁

為幫助 SEN 青年人才建立自信、發展潛能及投入社會，並讓企業認識 SEN 青年的可塑性和開拓新的人力資源。扶輪於去年 11 月推出首屆「扶輪多元青年開啟機會」職場體驗計劃，成功連繫逾 20 間企業及超過 40 位 SEN 青年。計劃剛於今年 3 月圓滿結束。

半島旭日扶輪社前社長廖舒衡（Ed）指出，SEN 青年雖有先天限制，但同時具優秀且多元的天賦才能，故此又稱「多元青年」。若企業給予合適機會，即可讓其發揮所長，貢獻社會。

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銜頭還值錢嗎？茶飲店店員獲賜名「調飲師」見下頁

她續稱，「扶輪多元青年開啟機會」職場體驗計劃會先經過職場配對及職業交流日、企業工作坊和配對進行 14 小時工作體驗，僱主可以明白到員工在工作上其實和常人沒有分別，聘請他們時也會更安心。

恢復晚市堂食洗碗工場未受惠　夥同行共用送貨車隊自救見下頁

此外，當僱主聘請上述類的人士後，便可以申請政府或社會福利署的津貼，金額由每月港幣 4,000 至 9,000 元不等，為期半年，可以有效減低疫情下的開支，對於大家來說都有好處。

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 陳文政

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