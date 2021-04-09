笑面迎人雖然容易讓人親近，但在職場上沒有可能時刻保持微笑。不過黑面也未必是壞事。最近有研究指，適當的悲哀或「正言厲色」對自己有益，可以減少工作出錯，甚至增加升職機會！

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慕尼黑工業大學（Technische Universität München）的研究指出，如果上班族在工作時表現得愈愉快，被晉升到主管職位的機會反而愈低。相反，那些沒有刻意表現愉快、甚至經常黑面的員工，不論在生產力甚或在溝通能力比經常笑臉迎人的員工高，工作時犯錯的比率也較低。

研究亦發現，如果在面對壓力時依然強顏歡笑，不單無法令人感到快樂，反會令人更加空虛及失落感。至於經常黑面的員工，因為不需要把力氣花在表情，所以能夠將精力集中在工作上。

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▲ 如果上班族在工作時表現得愈愉快，被晉升到主管職位的機會反而愈低。

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紐約市立大學客座教授 Meredith Bennett-Smith 曾在文章指出，打工仔根本無必要在工作期間時常擺出好臉色。她並非叫人不禮貌，或者行事肆無忌憚，而是沒有必要刻意時刻討好別人。她更指出，有時候表現得比實際上開心，有時候會帶來誤解，結果適得其反。

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Photo：pexels、Paul Downey