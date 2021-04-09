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【無懼疫情】繼續「爆買」！中國成瑞士鐘錶最大出口國　機械錶銷量大增108％

商管策略 09:27 2021/04/09

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新冠肺炎疫情雖然影響市民的購買力，但仍無阻中國消費者購買奢侈品。其中，中國內地市場去年成為瑞士鐘錶的最大市場，出口額約 23 億瑞士法郎（約港幣1,935 億元），而機械手錶的出口額約大增 108.67%。

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據瑞士聯邦海關管理局數據，2020 年瑞士對中國國內的手錶出口額達約 23.94 億瑞士法郎，已超越美國和香港。若計算香港市場，瑞士手錶 24.09% 總出口額是由中國市場貢獻，即是瑞士出口的手錶中，有近 1/4 由中國人購買。至於中國機械手錶在 2014 年至 2020 年間的入口量，大增約 108.67%。

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中國國內市場在去年成為瑞士鐘錶的最大客戶，出口額約 23 億瑞士法郎 (約1,935億港元)。

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屬於奢侈品的機械手錶在中國受歡迎，可能跟其價格相對穩定，以及中產家庭收入增加有關。據中國市調機構艾瑞諮詢數據，在 2016 年的中國城市家庭中，有 43% 的家庭可支配收入介乎 10.3 萬元至 22.2 萬元人民幣。

不過，貝恩顧問公司的報告指出，腕錶銷售額 2020 年增長其實只有 20%，遠低於手袋、皮具和珠寶的 70% 至 80%、服飾和鞋履的 40% 至 50%。

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：WatchPro、watches & wonders

撰文 : 廖淑瑩

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