柯南也成為目標？中企搶註「工藤新一」商標 服飾健身器材公司有份

中國企業搶註外國知名商標，之後與外國企業打商標權官司的案件不時出現，例如中國喬丹體育公司曾被 NBA 球星米高佐敦控告侵權。但最近日本著名漫畫《名偵探柯南》的男主角「工藤新一」，遭服飾業、健身器材、廣告業，甚至是網站服務公司等多間中國企業申請為註冊商標。

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據中國商業資訊網站「天眼查」顯示，申請註冊「工藤新一」商標的公司，包括服裝鞋帽類和健身器材業，如深圳市布古鳥服裝有限公司、寧波黛嬌貿易有限公司等；連廣告公司、網站服務公司也是商標的申請者，當中許多「工藤新一」商標的申請狀態，大多為「商標申請中」。

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▲ 知名火鍋店「海底撈」去年控告「河底撈」，指其採用的藝術字樣與他們的商標高度相似，因而控告「河底撈」商標侵權。

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不僅海外品牌被搶註，就連中國的知名品牌也受山寨品牌影響。舉例，知名火鍋店「海底撈」去年控告「河底撈」，指其採用的藝術字樣與他們的商標高度相似，因而控告「河底撈」商標侵權。

之後「海底撈」為防止山寨品牌再現，大量申請商標，包括池底撈、渠底撈、海底撿等 117 個商標。

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