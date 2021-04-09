WILSON TECH​​​​​​​ Vintage 系列 Level 3 口罩 各大門市有售

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WILSON TECH 新推出兩款 Vintage 口罩。
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WILSON TECH 新推出的口罩為 Level 3 規格，口罩印上復古式圖案，感覺高雅，適合 OL 使用。口罩售價為 $32/10 個或 $18/5 個。
銷售點:
1.荃灣楊屋道荃新天地二期 UG樓
2.K11 Art Mall 實體店 Kiosk No.39 ，B1/ F (尖沙咀地鐵站N3出口直上）
3.香港九龍長沙灣道883號億利工業中心5字樓501-509室
4.香港九龍青山道 483 F-G 號再發工廠大廈 7樓
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WILSON TECH 口罩規格
每個獨立包裝
成人(175mm x 95 mm)
中童(145mm x 95mm)
ASTM F2100 LV3
香港設計 香港製造
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。