【一盒齊兩色】Gimans Care x Rilakkuma 海獺鬆弛熊 Level 3 口罩 獨立包裝售 $128 盒 隨附同款口罩套

很久沒推出新口罩的 Gimans Care，終有新款口罩上市。



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今次廠方聯乘 Rilakkuma 鬆弛熊推出名為 「Relax like sea otters」的口罩。此口罩印上鬆弛熊扮成海獺的圖案，十分可愛，並有白色和藍色款口罩。今次購買口罩，更附上同款鬆弛熊口罩套。此口罩一盒有兩色，為成人尺寸 Level 3 口罩，售價為 $128/30 個。

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Gimans Care口罩規格

BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)

ASTM F2100-19 LEVEL 3 (Nelson Labs)

尺寸: 17.5x9.5cm

數量: 30片獨立包裝印花口罩

一盒有15片藍色 ＋ 15片白色

預售隨附特別版同款口罩套

中國製造

售價:$128



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。