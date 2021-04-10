  • 22°C
香港時間 : 2021411日 (週日) 00:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一盒齊兩色】Gimans Care x Rilakkuma 海獺鬆弛熊 Level 3 口罩 獨立包裝售 $128 盒 送同款口罩套

行內熱話 01:10 2021/04/10

分享：

很久沒推出新口罩的 Gimans Care，終有新款口罩上市。
       
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

今次廠方聯乘 Rilakkuma 鬆弛熊推出名為 「Relax like sea otters」的口罩。此口罩印上鬆弛熊扮成海獺的圖案，十分可愛，並有白色和藍色款口罩。今次購買口罩，更附上同款鬆弛熊口罩套。此口罩一盒有兩色，為成人尺寸 Level 3 口罩，售價為 $128/30 個。新口罩已接受預訂。

【其他內容】  【半價發售】一盒齊 3 款! GOVEK 浪漫玫瑰暗花 LEVEL 3 口罩 超特價售 $28 盒
 

    點擊圖片放大


Gimans Care口罩規格

BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)
ASTM F2100-19 LEVEL 3 (Nelson Labs)
尺寸: 17.5x9.5cm
數量: 30片獨立包裝印花口罩
一盒有15片藍色 ＋ 15片白色
預售隨附特別版同款口罩套
中國製造

售價:$128

口罩購買連結<<

【其他內容】 Comfy Wear HK 粉霧馬卡龍口罩 特價售 $49/4盒

【其他內容】  韓國製造 3D EG Guard 立體 4 層 KF94 口罩 追加 Level 3 防護 破底價售 $90/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

【限量發售】OxyAIR 彩虹口罩抗疫套裝 六折發售
2021/04/08
【限量發售】OxyAIR 彩虹口罩抗疫套裝 六折發售
日系 KF94 3D立體口罩 售 $25/10個
2021/04/09
日系 KF94 3D立體口罩 售 $25/10個
【四款靚靚圖案】Good Mask 推 Hello Kitty 春天新款口罩 Lv3 獨立包裝售 $110 盒
2021/04/10
【四款靚靚圖案】Good Mask 推 Hello Kitty 春天新款口罩 Lv3 獨立包裝售 $110 盒
著數優惠 口罩 網上購物

上一篇文章

韓國 Wellpick KF94 四層立體口罩 平售 $90/50個

下一篇文章

【四款靚靚圖案】Good Mask 推 Hello Kitty 春天新款口罩 Lv3 獨立包裝售 $110 盒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣