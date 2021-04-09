【四款靚靚圖案】Good Mask 推 Hello Kitty 春天新款口罩 Lv3 獨立包裝售 $110 盒

香港口罩廠 Good Mask 又推出 Hello Kitty 新口罩。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

今次 Good Mask 推出的 Hello Kitty 新口罩，分別針對成人、女士、中童和小童，推出印上 4 個不同 Hello Kitty 圖案的口罩。口罩提供 Level 3 和 3E>99% 防護，售價為 $110/30個，全獨立包裝。發售詳情如下:

網上開賣時間：4月9日中午12:00 開售

門市開賣時間：4月9日下午15:00 開售

【其他內容】 【半價發售】一盒齊 3 款! GOVEK 浪漫玫瑰暗花 LEVEL 3 口罩 超特價售 $28 盒

▼ 點擊圖片放大



口罩購買連結<<



【其他內容】 Comfy Wear HK 粉霧馬卡龍口罩 特價售 $49/4盒



【其他內容】 韓國製造 3D EG Guard 立體 4 層 KF94 口罩 追加 Level 3 防護 破底價售 $90/50個



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。