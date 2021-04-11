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【疫境自強】旅行社轉型困難代購競爭又大　擺市集賣特色手信撐住

商管策略 14:35 2021/04/11

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持續 1 年多新冠肺炎疫情，國際旅客來往暫停，旅遊業處於水深火熱之中。有專營中東國家旅遊線路的本地旅行社，靠從業員身份累積人脈，疫情影響將近零收入情況下代購當地護膚品，靠市集保持曝光率逆境下尋求出路。

疫苗中心2,000職位供旅遊界救命 協會：雖屬短期但總好過無​​​​​​見下頁】​

2018 年成立的「朗誼易伸」旅行社主打長線旅行團，如中東國家等偏遠地區，疫情下代理批發摩洛哥精油及黎巴嫩肥皂。創辦人李宇嘉（Candy）表示：「黎巴嫩肥皂運費成本高，令產品售價高企，但為何仍選擇繼續入貨，因為不想跟日、韓及泰國網上代購產品一式一樣，既然之前一直有辦另類旅行團路線，有辦法取到別人拿不到的貨，故不介意麻煩和複雜，代購獨特路線產品。」

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

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李宇嘉 10 多年來住摩洛哥地方，剛剛經營代理業務時，遇上尋覓合適供應商難題，接著衍生運輸及貨物損耗度等困難。第一、摩洛哥沒有直航班機，途經多個國家航班轉機到港，加上當地工作效率與香港相差頗遠；第二、貨物損耗度高，難保證貨品到貨完整無缺，而當地供應商選擇寄運需符合指定產量，一年多大量取貨，基本上 1 個半月到貨。

【旅遊業解封】旅發局新一輪「賞你遊香港」 參與旅行社：4月後亞洲旅遊市場復甦​​​​​​見下頁】​

李宇嘉又說，另一黎巴嫩肥皂供應商，因早前貝魯特港口發生巨大爆炸，船運受影響故需要國際快遞公司運貨，增加成本。此外，旅行社名義和個人戶口未能轉帳，最後要尋求當地朋友幫忙代理；加上黎巴嫩肥皂香港少有，且肥皂重量令運送成本昂貴，故代理過程每一程序不易。

【機會來了？】振興旅遊業！泰國觀光局擬為遊客提供免費或機票折扣​​​​​​【見下頁】​

新冠肺炎疫情期間李宇嘉曾到 4 個不同類型的市集擺攤，但效果並不理想，曾試過 3 日沒有人來光顧。最近由日本人旅客手配業社協會主辦「撐旅遊市集」 35 個攤檔中，共劃分 15 個攤位給持牌旅行社，她又指：「這行暫時未被人遺忘，突然有市集豁免費攤檔租金，還有一絲希望，終於旅遊相關活動，同時慶幸自己能抽到攤檔，是良好機會增加曝光。」

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 鍾采餘

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